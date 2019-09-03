TSK'de 'Nâzım Hikmet' soruşturması: 'Bu memleket bizim' sözleri rahatsız etti

Müzisyen Selçuk Balcı sosyal medya hesabından askerlik yaptığı döneme ilişkin bir video paylaştı.

Kars 14. Mekanize Piyade Tugayı'nda bedelli askerlik yapan Balcı, tören alanında bir arkadaşıyla birlikte Nâzım Hikmet'in "Davet" şiirinden bestelenen "Bu memleket bizim" adlı şarkıyı seslendirdi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören video Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından soruşturma konusu yapıldı.

Odatv'de yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, söz konusu görüntüler için soruşturma emri verdi..

Soruşturma kapsamında Kars’taki tugay hakkında idari bir tahkikat yapılacağı bildirildi.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu

bu davet bizim #30ağustos pic.twitter.com/OXfFUeLY9k

— Selçuk Balcı (@selcukbalcii) August 30, 2019