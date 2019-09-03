TSK'de 'Nâzım Hikmet' soruşturması: 'Bu memleket bizim' sözleri rahatsız etti

Müzisyen Selçuk Balcı'nın askerlik yaptığı dönemde bir tören sırasında seslendirdiği Nâzım Hikmet'in 'Davet' şiiri TSK yönetimini rahatsız etti, soruşturma başlatıldı.
Salı, 03 Eylül 2019 07:14

Müzisyen Selçuk Balcı sosyal medya hesabından askerlik yaptığı döneme ilişkin bir video paylaştı. 

Kars 14. Mekanize Piyade Tugayı'nda bedelli askerlik yapan Balcı, tören alanında bir arkadaşıyla birlikte Nâzım Hikmet'in "Davet" şiirinden bestelenen "Bu memleket bizim" adlı şarkıyı seslendirdi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören video Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından soruşturma konusu yapıldı.

Odatv'de yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, söz konusu görüntüler için soruşturma emri verdi..

Soruşturma kapsamında Kars’taki tugay hakkında idari bir tahkikat yapılacağı bildirildi.

 