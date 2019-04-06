TSK'de 'FETÖ' operasyonu: 21 ilde 40 gözaltı kararı

Fethullah Gülen Cemaati'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı karar verildi, 21 ilde operasyon başlatıldı.

Fethullah Gülen Cemaati'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası "askerlerden sorumlu sözde 'imam' olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari-adli işlem uygulanmayan" 40 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildiği bildirildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Türkiye genelindeki soruşturmalar kapsamında bugüne kadar bin 963 asker hakkında gözaltı kararı verilirken, şimdiye dek bunlardan bin 45'i tutuklandı.