TSK'dan Suriye'ye roketatar sevkiyatı

Hatay’dan Suriye’deki TSK ve ÖSO birliklerine çok namlulu roketatar sistemi sevkiyatı yapılıyor. Bölgeye operasyon yapılacağı söyleniyor.

Hatay’dan Suriye’deki TSK ve ÖSO birliklerine takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay’dan yola çıkan çok sayıda ÇNRA ile askeri malzeme ve mühimmat taşıyan sivil ve askeri araçlardan oluşan konvoy, İslahiye’ye ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Şanlıurfa yönüne hareket etti.

TSK VE ÖSO 400 METRE MESAFEDE

TSK ve ÖSO'nun YPG kontrolündeki bölgeye 400 metre mesafeye kadar yaklaştığı söyleniyor.

Menbic'in kimi bölümlerinde Suriye askeri varlığı da bulunurken, buna karşın bölgeye operasyon yapılacağı iddia ediliyor.