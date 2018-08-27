TSK'dan eski pilotlara çağrı

THY ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerler ‘harbe hazırlık eğitimi’ne çağırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'da birçok pilot ihraç edilirken, ortaya pilot açığı çıkmıştı.

Açığın büyümesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından THY ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerlere "göreve dönün" çağrısı yapılmıştı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, bu çağrının ardından çalıştıkları şirketlerde hak kaybına uğramadan, Hava Kuvvetleri'nde de savaşa hazırlık eğitimi almaları istendi.

Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından pilotlara gönderilen mektupta şöyle denildi: “Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (…) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek. Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10'ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak.”