TSK'dan eski askerlere çağrı mektubu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot sorunu yaşandığı iddialarını güçlendiren bir mektup ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Kutlay Demir, eski pilotlara göreve dönün çağrısında bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda personel sıkıntısı yaşandığı iddialarını güçlendiren bir mektup ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Kutlay Demir’in imzasını taşıyan belgede “yapılan çalışmalar eski personelin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Eski savaş pilotlarını yeniden göreve çağıran yazıda “Tecrübenizden faydalanarak Hv.K.K.’lığının vurucu gücüne katkı sağlamak amacıyla yeniden pilot subay olarak istihdam edilmenize ihtiyaç duyulmuş olup yapılan bu tebliat ile Hv.K.K.’lığının yeniden yapılandırılması kapsamında göreve çağırılmaktasınız” denildi.

Öte yandan yeniden göreve çağrılan personellerin arasında 1960-1965 doğumluların da olduğu iddia edildi.