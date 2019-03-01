TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 167 ihraç

TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 90, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 77 personel ihraç etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK), bakan onayıyla 167 kişi ihraç edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla yapılan incelemeler sonucunda Bakan Hulusi Akar’ın onayıyla bugün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 90, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 77 olmak üzere toplam 167 personel ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasının ardından TSK’den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 486 oldu.