TSK üssüne saldırı: Türkiye provokasyon dedi, Irak nota verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'taki TSK üssünde bulunan araçların ateşe verilmesini 'provokasyon' olarak niteledi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise sivillere ateş açılması kınanarak Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne protesto notasında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'taki TSK üssünde bulunan araçların ateşe verilmesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar sınır birliklerini denetleyen Akar, şöyle konuştu:

Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı. Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.

'EGEMENLİK İHLALİ KABUL EDİLEMEZ'

Kuzey Irak'ın Duhok kentinde dün TSK üssüne düzenlenen saldırı sonrasında Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı çağırarak protesto notasında bulundu.

Duhok'un Şeladize kasabasında dün, Türkiye’nin hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilen iki sivilin cenazesinden sonra üsse bir saldırı düzenlenmişti. Irak basınına göre, cenazenin ardından yerel halk önce TSK ile PKK arasında bölgede yaşanan çatışmaları ve bombardımanları protesto etmek için bir gösteri düzenlendi; sonrasında da bir grup TSK üssüne yürüdü.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sivillere ateş açılması kınandı ve "Irak’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu" belirtilerek, "TSK’ye ait savaş uçaklarının alçak uçuş yapmasını kınıyoruz" denildi.