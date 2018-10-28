TSK, Fırat'ın doğusunda YPG mevzilerini vurdu

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki YPG mevzilerini bombaladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait obüs bataryaları Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesine top atışı yaptı.

Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklarına göre Zor Mağar tepesinde inşa edilen YPG'ye ait siper ve mevziler hedef alındı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye, dün Suriye üzerine gerçekleştirilen dörtlü zirvede de Fırat'ın doğusuna vurgu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatılacağını belirterek, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" demişti.