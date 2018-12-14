TSK duyurdu: Afrin'de bir asker yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin bölgesinde görevli askerlere YPG’liler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat bölgesinden YPG'nin açtığı ateş sonrası bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.