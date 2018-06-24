TSK açıklamasına göre 'ortak devriye' yok 'koordineli-bağımsız devriye' var

TSK bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD silahlı kuvvetleriyle Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta 'dördüncü koordineli/bağımsız devriye' faaliyetinin gerçekleştiğini açıkladı. Açıklama TSK ile ABD ordusunun bölgede 'ortak devriye'sinden söz edilemeyeceği değerlendirmesini doğruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 24 Haziran 2018’de, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi. Açıklama TSK ile ABD ordusunun bölgede "ortak devriyesi"nden söz edilemeyeceği değerlendirmesini doğruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 24 Haziran 2018’de, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 24 Haziran 2018

Gazeteci Semih İdiz, Sigma Turkey adlı sitede, yayımlanan Türkiye ve ABD’nin Menbiç operasyonuna dair bir değerlendirme yazısında TSK tarafından yapılan açıklamaların bile, Erdoğan ve bazı bakanlar tarafından yapılan açıklamaları zayıflatmaya yettiğini belirtmiş ve TSK'nin önceki bit twitini kastederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şeytan her zamanki gibi ayrıntıda gizli. TSK’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama, Menbiç’te henüz bir ‘ortak devriye’den söz edilemeyeceğini, şu an var olan durumun ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Ordusu’nun bağımsız devriye faaliyeti’nden ibaret olduğunu gösteriyor."

