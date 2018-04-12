Trump'tan Türkiye direktifi 'iddiası'

Amerikalı bir üst düzey yetkili Ankara'da gazetecilere Trump'ın Türkiye ile ortaklığın yeniden kurulması, Suriye politikasında yeni bir yol bulunması direktifi verdiğini söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin düzeltilmesi, Suriye politikasında yeni bir yol bulunması konusunda Trump'ın direktif verdiği öne sürüldü. Menbiç'le ilgili Türkiye ve ABD arasındaki planlama sürecinin devam ettiği, Suriye'de Kürtlerle ilgili ABD'nin özel bir tasarrufu olmadığı vurgusu da aynı açıklama kapsamında yer aldı.

Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin haberine göre Ankara'da bir grup gazeteciye konuşan Amerikalı bir üst düzey yetkili şu mesajları verdi:

“Şu anda Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili çok iyimserim. Her iki ülkenin liderinin de ilişkiyi düzeltmeye bağlı olduğu çok açık. ABD ile Türkiye arasındaki yarım asırdır süren ortaklığı yeniden kurmayı çok istiyorlar. Bunu en belirgin olarak Suriye politikamızda görüyoruz. ABD, Suriye’de Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek bir yol bulmak istiyor. Washington’daki görev değişimleri bunu etkilemez. Türk müttefiklerimizle birlikte Suriye’de yeni bir yol bulma fikrine bağlıyız ve bu direktif, en üstten, Başkan Trump’tan geldi.

ABD ve Türkiye 50 yıldan fazladır müttefikler, bu değişmez. Türkiye’nin ABD ve başka bir ülke arasında bir seçim yapmak durumunda olduğunu kabul etmiyorum. Bizim müttefikliğimiz son derece somuttur. Menbiç’le ilgili olarak Türkiye ve ABD arasında şu anda devam eden bir planlama süreci var.

Bizim Suriye’deki amacımız, tüm Suriyelilerin nerede istiyorsa orada yaşamalarıdır. Örneğin ülkenin kuzeydoğusunda bir Kürt kantonu ya da Irak’takine benzer bir bölgesel Kürt yönetimi görmek gibi bir arzumuz yok. Menbiç konusunda, önemli olan ister Kürt ister Arap olsun Menbiç halkının kendi yerel yönetimlerinde söz sahibi olmalarıdır."

Aynı gazeteci grubu içinde yer alan Habertürk'ten Murat Gürgen ise aşağıdaki konulara dikkat çekti:

"Suriye’de Kuzey Irak gibi Kürt kantonu olsun diye bir isteğimiz yok. Kürtlerin tek sesi YPG değil. Diğer Kürtlerin de sesine kulak verilmeli, bizim hedefimiz bu.

Türkiye-ABD yarım asırdan fazla NATO müttefiki. Değişeceğini, Türkiye’nin ABD ile bir başkası arasında tercih yapmak durumunda olduğunu da zannetmiyorum.

Türkiye ile ABD arasında özellikle DEAŞ’a karşı birçok alanda işbirliği sürüyor. İstihbarat paylaşımı, diplomasi, örgütün finansal gücünün sona erdirilmesinde ciddi işbirliği yapıldı. Türkiye, Rusya ile işbirliği yapıyor ama bu görüşmeler için müttefiklik ifadesini kullanamayız.

Türkiye, Patriot sistemleriyle yakından ilgileniyor. Bir NATO ülkesinin Rusya’dan silah alması ittifakı zedeler. Türkiye, eğer S-400 yerine Patriot almaya karar verirse, kongreden geçişine kolaylık sağlar."