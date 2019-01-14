Trump'ın 'Türkiye'yi mahvederiz' açıklamasına ilk yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz' diye tweet ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" sözlerine tepki gösterdi.

"Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye Kürtlerle değil, teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız" diyen Kalın, "Teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.