Trump’ın Türkiye planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’nin S-400’leri kurmaması ve F-35’leri satın alması için formül aradığı ileri sürüldü.

Beyaz Saray’daki Türkiye toplantısından Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediği iddiası gündeme geldi.

Kuzey Dakota Senatörü John Hoeven’a göre Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulama konusuna sıcak bakmadığı, ABD basınına yansıyan haberlerde de yer aldı.

Trump’ın “Erdoğan ile F-35 konusunda pazarlık yapabilmem için Kongre’nin benimle birlikte çalışması lazım” dediğini ifade eden Hoeven, “Trump, Türkiye’nin S-400’leri kurmaması ve F-35’leri satın alması için çare arıyor” ifadesini kullandı.