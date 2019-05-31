Trump'ın talebiyle serbest bırakılan Serkan Gölge: İstediğim tek şey ABD’ye geri dönmek

ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla serbest bırakılan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, 'Şu anda istediğim tek şey ABD’ye geri dönebilmek' dedi.

Türkiye’de üç yıla yakın hapis yattıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi sonrası serbest bırakılan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'den açıklama geldi.

Tahliyesinin ardından kaldığı evde Reuters’a konuşan Gölge, “Ailem ve ben çok uzun zamandır mutlu değildik ve şimdi cezaevinden tahliye olduğumdan dolayı en azından tünelin ucunda ışık olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Serkan Gölge, “Şu anda istediğim tek şey ABD’ye geri dönebilmek ve bilimadamı olarak NASA’da tekrar çalışmaya başlamak” diye konuştu.

Gölge, ancak haftada dört gün polise imza vermesi gerektiği için de ülkeden ayrılamayacağını ifade etti.