Trump’ın tahliyesini istediği ABD’li rahip hakkında tutukluluğun devamı kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ABD'li rahip Andrew Brunson için tutukluluğun devamı kararı verildi.

İzmir’de “casusluk” suçlamasıyla tutuklanan ABD’li rahip Andrew Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson’ın eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve bazı yetkilileri, ABD Dini Özgürlükler Komisyonu üyeleri ve kilise görevlileri de takip etti.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde "FETÖ ve PKK adına suç işlediği" iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 15 yıla kadar, “Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Brunson’un "din adamı görüntüsü altında" suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson’un "FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü", bu kapsamda örgütün sözde “eski Ege Bölgesi imamı” firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

TRUMP İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Brunson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinde de gündeme gelmişti.

Trump, rahip Brunson’un serbest bırakılmasını ve ABD’ye iade edilmesini istemişti.