Trump'ın isteğiyle serbest bırakıldı ama... Serkan Gölge neyle suçlanıyordu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonuyla serbest bırakılan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge için dönemin Hatay valisi tarafından gündeme getirilen 'FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı' iddiaları karar sonrası unutuldu. Gölge'nin tutuklanmasına neden olan ihbarcı eniştesinin kardeşi çıkmış, 'Sanığın yurtdışına çıkması, ABD’de çalışması nedeniyle, yine tahmine dayanarak CIA’de çalışabilir diyerek ihbarda bulundum' demişti.

Rahip Brunson'u yaptırım uygulayarak serbest bıraktıran ABD, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı bir telefonla Türkiye'deki yargı sürecini beklemeden sonuç almaya başladı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı.

HANGİ İDDİALAR GÜNDEME GETİRİLMİŞTİ?

Türk asıllı ABD vatandaşı olan Serkan Gölge'nin tahliye haberi "terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası almıştı" şeklinde basının gündemine girerken, suçlamalar bunun çok daha ötesini kapsıyordu.

Gölge'nin 2016 yılı Ağustos ayında tutuklanmasının ardından eski Hatay Valisi Ercan Topaca, "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" suçlamalarını sıralamıştı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 1 dolar ele geçirildiğini ileri süren Topaca, "Şahsın durumu şüpheli olunca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" demişti.

Öte yandan NATO’nun Kürecik Üssü’nde ABD’lilerin tercümanı olarak görev yapan ve "FETÖ"cü diyerek tutuklanan Tevfik Mutlu'nun kim olduğuna ilişkin Star gazetesinde bir habere yer verilmiş, bu haberde yine Serkan Gölge bağı iddiasına yer verilmişti:

Mutlu'nun Mebruke dışında Cumhurbaşkanı Külliyesi inşa edilirken örgüt toplantısında 15 Temmuz'dan önce, "Külliye yakında genelkurmay başkanlığı olacak" diyen firari Gürcistan imamı Gültekin Bibar'la da çok sık irtibat halinde olduğu öğrenildi. Daha da ilginci ise hain darbe girişiminden sonra tutuklanan NASA görevlisi Serkan Gölge ile görüşen ABD Adana Konsolosluk görevlileriyle yoğun bir ilişki içinde olması... FETÖ ile irtibatı tespit edilerek tutuklanan ve cezaevine konulan Serkan Gölge'yi ABD Adana konsolosluk görevlileri Kara Beth Babrowski ile konsoloslukta tercüman olarak görev yapan Ebru Fındıkoğlu'nun düzenli ziyaret ettiği, Fındıkoğlu'nun Tevfik Mutlu'ya bilgi verdiği öğrenildi. Mutlu'nun tutuklanma haberi Kücerik Üssü'nde telaşa neden oldu.

İddianamede ise Gölge’nin, 4 Ocak 2014’ten sonra aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı ve “FETÖ üyesi” olduğu belirtilmişti.

İHBARCI ENİŞTESİNİN KARDEŞİ ÇIKMIŞTI

Gölge'nin tutuklanmasına neden olan ihbarcının Hatay’ın Aktepe köyünde yaşayan, Gölge’nin eniştesinin kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Hayatında Gölge’yi bir iki defa gören ihbarcı, herhangi bir delili olmadığını, sadece şüphelerini dile getirdiğini söylemişti.

İhbarcı, televizyonda Nurettin Veren’in “Biz adamlarımızı CIA’ye yerleştirdik” sözlerini duyduğunu belirtip, “Sanığın yurtdışına çıkması, ABD’de çalışması nedeniyle, yine tahmine dayanarak CIA’de çalışabilir diyerek ihbarda bulundum” demişti.