Trump'ın İran kararına Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın İran kararının ardından bir açıklama yaptı. Kalın, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir."