Trump yönetimine karşı eylem yapan Amerikan futbolu oyuncusuna doping testi

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı eylem yapan Amerikan futbolu oyuncusu Eric Reid, 7 kere doping testine maruz kaldı.

Amerikan futbolu ligi NFL'de oynayan Eric Reid, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı eylem yapmasının ardından doping testine maruz kaldı.

Reid'e 11 haftada 7 kez doping testi yapılırken, testlerin "rastgele" yapıldığı öne sürüldü.

NFL kurallarına göre her takımdan rastgele seçilen 10 oyuncuya sezonun her haftası test yapılıyor.

Reid'in 11 haftanın 7'sinde teste maruz kalmasının düşük ihtimalli olduğu söyleniyor.

NFL oyuncuları daha önce de Trump önetimine karşı çeşitli protestolar gerçekleştirmişti.