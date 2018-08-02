'Trump Towers’a el koyulmalı' çağrısı

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulunan İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'ABD’ye karşı mütekabiliyet içinde yaptırımlar uygulayacağını açıklayan AKP Hükümeti; karşılık gelen ABD’li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers’a el koymalı. ABD’den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır' dedi.

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin partisi adına basın açıklamasında bulundu.

"Bu iş yakışıksızdır, uluslararası hukuka aykırıdır, güçlülerin hukuksuzluğudur. Ancak bir rahip konusu nedir, ne değildir? ABD bu cüreti nereden bulmuştur? Bu süreçte perde arkasında yapılan pazarlıklar nedir? Bu tartışmayı önümüzdeki günlerde tabii ki yapacağız. Çünkü şeffaflık Büyük Türk Milleti’nin bilme hakkına saygıdan öte, ona karşı mecburiyettir" diyen Çıray, "ABD Başkanı’nın talimatları ile Brunson’ın tutukluğunda kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek haksız bir şekilde yaptırım listesine konulan Adalet ile İçişleri Bakanlarını uyarmak isteriz; Sayın Bakanlar kendi muhalefetlerini hainlikle suçlayacaklarına, kendi vatandaşlarından düşman yaratacaklarına ülkenin bekasını bizlerle birlikte yabancı ülkelere karşı korumaya çalışırlarsa devletin çıkarlarına uygun bir iş yapmış olurlar" ifadelerini kullandı.

Çıray açıklamasına şöyle devam etti: