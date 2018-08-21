Trump: Erdoğan ile eskiden iyi anlaşırdık

​ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'yi, Türkiye'nin insanlarını sevdiğini ancak yaptırımlardan taviz verilemeyeceğini söyledi. Trump Erdoğan’ı kastederek ‘Çok iyi bir ilişkim vardı’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile yaşanan krize ilişkin Reuters’a özel demeç verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile “bir anlaşma yaptıklarını” belirterek bu çerçevede kendisinin İsrail'de tutuklu bir Türk vatandaşının serbest kalmasını sağladığını, buna karşılık da Erdoğan'ın Rahip Brunson'ı salıvereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, “O'nun için (Erdoğan) o kişinin serbest kalmasını sağladım. O'nun da (Erdoğan) bu çok masum ve mükemmel insanı, müthiş bir baba ve iyi bir Hristiyan olan o adamı (Brunson) Türkiye'den çıkarmasını bekledim” ifadelerini kullandı.

‘TAVİZ OLMAYACAK’

Trump, “Türkiye'nin yapmakta olduğunun çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Korkunç bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Herhangi bir taviz olmayacak” dedi.

‘PAZARLIKTAN ÇEKİLDİK’

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının başka ülkelerin ekonomilerine zarar vereceğinden endişe edip etmediği yolundaki soruya ise Trump, “Hiç endişeli değilim. Yapılması gereken şey bu” dedi. ABD Başkanı, “Kendi tarafını pazarlıktan çektiğini” de söyledi.

‘ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VARDI’

Türkiye'yi ve Türkiye'nin insanlarını sevdiğini de söyleyen ABD Başkanı, şöyle konuştu:

“Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Bu ana kadar, sizin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'yla da çok iyi bir ilişkim vardı. Onunla iyi anlaşıyordum. Çok iyi bir ilişkim vardı. Ancak bu tek taraflı bir yol olmaz. Artık ABD açısından tek taraflı yollar olmayacak.”