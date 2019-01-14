Trump 'ekonomik olarak mahvederiz' dedi, Çavuşoğlu yumuşattı: Zaten Erdoğan'ın fikri, karşı değiliz

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız' çıkışı sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '30 kilometre güvenli bölgeyle ilgili ABD’den bir teklif gelmedi. Bu ABD’nin de fikri değil. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Avrupalılara teklifidir. Şimdi Türkiye’nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye’yi provoke etmesini istemiyorum" dedi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge önerisine destek geldi.

"30 kilometre güvenli bölgeyle ilgili ABD’den bir teklif gelmedi. Bu ABD’nin de fikri değil. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Avrupalılara teklifidir, Ruslar da dahil" diyen Çavuşoğlu, "Her görüşmede gündeme getirdik. Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Şimdi Türkiye’nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Ekonomik olarak mahvederiz" sözlerine ilişkin ise, "Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz. Sayın Trump cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye’den çekilmek istediklerini söylediler. Daha iki gün önce Pompeo ile görüştük. Bolton ziyareti ortada. Bize verilen belgeye karşı bizim de cevabımızı ABD’ye gönderiyoruz" dedi.