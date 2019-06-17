TRT’ye ait 10 adet silah kayboldu, soruşturma bile açılmadı

TRT İzmir’de kuruma ait 10 adet silahın kaybolması ve olayın Emniyet’e 5 gün sonra haber verilmesi Meclis gündemine taşındı.

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde, kuruma ait olan ve güvenlik görevlileri tarafından kullanılan 10 adet silah kayboldu.

Kasada kilit altında tutulan silahların birdenbire ortadan kaybolması kafalarda soru işaretleri yaratırken, Emniyet’e olaydan 5 gün sonra haber verilmesi de bu soru işaretlerini arttırdı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel kısa zaman önce yaşanan olayı Meclis gündemine taşıdı.

Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

SORUŞTURMA AÇILMADI

“TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yaklaşık bir ay önce kilitli olan kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğu bilgisine ulaştım. Silahlar kayboluyor ancak Emniyete 5 gün sonra bildiriliyor. Kuruma ait 10 tane silah kaybolmasına rağmen soruşturma açılan, açığa alınan veya tutuklanan kimsenin olmaması son derece ilginç. Bu silahlar nereye kaybolmuştur? Dışarıdan birinin yapması mümkün değilken kurum içinden kim veya kimler bu işi yapmıştır? Ne için çalınmıştır? Yaşanan bu olayla ilgili üst düzey yöneticiler kayrılmakta mıdır? Birileri korunmakta mıdır? Bu olayın üzeri örtülmeye ve kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. TRT yönetiminden bu skandalla ilgili açıklama ve sorumlularla ilgili derhal gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”