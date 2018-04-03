TRT'nin tutuklu eski yöneticisine 9,5 yıl hapis cezası

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, "FETÖ" soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Böken, esas hakkındaki savunmasında, milyonlarca insanın önünde mesleğini icra ettiğini, suç işlemediğini savundu. ByLock kullanmadığını söyleyen Böken, KakaoTalk programını kullandığını ancak bunun da örgütsel faaliyet için olmadığını öne sürdü. Son sözü sorulan Böken, "Ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme, Böken'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluğunun devamına hükmetti.