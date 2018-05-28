TRT'nin 20 günlük performansı: HDP ve SP yok, AKP'ye 41 saat

TRT 1-20 Mayıs tarihleri arsında AKP'ye 41 saat 18 dakika ayırırken, CHP'ye dört saat, İyi Parti'ye dokuz dakika zaman ayırdı. HDP ve SP'ye ise hiç yer vermedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının 24 Haziran'da seçimlere yönelik seçim kampanyaları devam ederken TRT'nin 1-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı yayınlarda 41 saat 18 dakika AKP'ye, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye ise 52 dakika yer verdiği belirtildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Cumhur İttifakı dışında kalan partiler ise TRT tarafından adeta görmezden gelindi. CHP’ye 20 günde dört saat zaman ayıran kanal, İyi Parti’ye dokuz dakika ayırdı. HDP ve Saadet Partisi'ne ise hiç yer verilmedi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları da görmezden gelinenler arasında yer aldı. 14-24 Mayıs arasında cumhurbaşkanı adaylarının ne kadar sürede bu kanallarda yer aldığına yönelik araştırmaya göre, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan TRT 1’de 2 saat 35 dakika 59 saniye, TRT Haber’de 15 saat 25 dakika 22 saniye, Kürtçe yayın yapan TRT 6 kanalında 10 saat 27 dakika yer aldı. Erdoğan’a toplam 28 saat 28 dakika yer veren TRT, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ise toplam 2 saat 51 dakika süre verdi.

TRT gibi ülkenin önde gelen haber kanallarından NTV ve CNN Türk de, muhalefeti ikinci plana atan anlayışla yayın yapıyor. CNN Türk’de 30 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında AKP tam 30 saat 52 dakika ekranlara yansıtılırken CHP’ye 11 saat 33 dakika ayrıldı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye ile TBMM’de temsil hakkı kazanan HDP ise bu kanalda yer alamadı.

CNN Türk ve NTV, 24 Mayıs günü AKP Seçim Beyannamesi toplantısını gün boyu canlı yayınla verdi. NTV toplantının başından sonuna yaptığı canlı yayını yalnızca 2 dakika keserek Muharrem İnce’nin Cerrahpaşa ziyaretini de yayınladı. CNN Türk ekranlarında ise beyanname açıklaması boyunca hiçbir muhalife yer verilmedi. 13 kanalın canlı yayınladığı seçim beyannamesi Ülke TV ve Kanal 24 tarafından tam 5 saat 30 dakika yayınlandı.