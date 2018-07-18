TRT'de 'Fethullah Gülen' övgüsü

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, TRT Diyanet’te 'Tasavvuf Musikisi' programında yayınlanan bir ilahinin Fetullah Gülen'i övdüğü gerekçesiyle kanalı RTÜK'e şikayet etti

CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı, TRT’nin Diyanet kanalında yayınlanan "Tasavvuf Musikisi" adlı programda Fethullah Gülen’in güftesini yazdığı “Bulanlar Hakkı Buldu” isimli ilahinin söylendiğini belirtirken, kanalı RTÜK'e şikayet etti.

Tığlı, “TRT Diyanet kanalı tarafından bu bölümün bu kadar rahat, sorumsuz ve darbenin yıldönümüne yakın bir zamanda yayınlanması çok manidardır. Örgütün bir numaralı kişisi devletin kanalında nasıl ve hangi gücü arkasına alarak yer alıyor anlamış değiliz” dedi.