TRT’de açığa alınanlar göreve döndü, silahlar ortada yok

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kuruma ait kaybolan 10 adet silahla ilgili yeni bir gelişme yaşanmazken, olayın ardından açığa alınan iki memurun görevine döndüğü belirtildi.

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kuruma ait kaybolan 10 adet silahla ilgili yeni bir gelişme yaşanmazken, olayın ardından açığa alınan iki memurun görevine döndüğü belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kaybolan 10 silahla ilgili açığa alınan iki memurun görevine döndüğünü ancak silahların hala bulunamadığını söyledi.

Konuyla ilgili soru önergesine iki aydır yanıt alamadığını söyleyen Sertel, “Üst düzey yetkililerle ilgili herhangi bir adım atılmazken veya yetkili isimlerden bir açıklama gelmezken kayıp 10 silahla ilgili iki memur açığa alınmış ve soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Edindiğim bilgiye göre açığa alınan iki memur görevine iade edildi ancak ne soruşturmanın sonucu açıklandı ne de kayıp olan silahlar bulundu. Kuruma ait olan ve birkaç aydır bulunamayan, ruhsatlarıyla birlikte kaybolan 10 silahın akıbeti ne olacak” dedi.

'KAYBOLAN SİLAHLAR NEREDE?'

İki memurun kamuoyu baskısını azaltmak için açığa alındığını vurgulayan ve konunun takipçisi olacağını belirten Sertel, şunları söyledi:

“Konuyu Meclis gündemine taşımamın ardından TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde uzun yıllardır görev yapan iki arkadaşımız günah keçisi ilan edilerek görevlerinden uzaklaştırıldı ancak şimdi suçlu olmadıkları anlaşılmış olmalı ki yeniden görevlerine döndüler. Halkın gözünde ve kurum çalışanlarının önünde suçluymuş gibi gösterildiler. Bu iki arkadaşımızın olayda suçu yoksa, suçlular kim ya da kimlerdir? Kaybolan silahlar nerededir? Kurumun kasasından ruhsatlarıyla birlikte kaybolan 10 silahtan bahsediyoruz ancak bugüne kadar ne silahlar bulunabildi, ne de TRT Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi! Polisin ve müfettişlerin yürüttüğü soruşturma nasıl sonuçlandı? Silahların hala bulunamamasının nedeni nedir? ”