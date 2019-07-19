TRT gözaltılarında önemli ayrıntı: Erhan Çelik de listede!

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi anına ilişkin görüntülerin TRT’de yayımlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 TRT çalışanı gözaltına alınırken, önemli bir bilgi ortaya çıktı. Polisin o dönem TRT Ana Haber sunuculuğu yapan Erhan Çelik'in evine de gittiği ancak Çelik'i bulamadığı öğrenildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Ankara Başsavcılığı, suikast anının TRT Ana Haber bülteninde yayınlamasıyla ilgili soruşturmada dün bir operasyona imza attı. Dün 6 TRT çalışanı "FETÖ üyesi" olmak iddiasıyla gözaltına alınırken, Yeni Şafak'ın haberine göre, gözaltı listesinde o dönemde TRT 1 Ana Haber Bültenini sunan ve Karlov'un vurulma anına ilişkin görüntüleri yayınlanma talimatı verdiği iddia edilen Erhan Çelik'in de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında polis, Çelik'in evine gitti. Ancak evinde olmadığı anlaşılan Çelik için polis tutanak tutarak adresten ayrıldı.