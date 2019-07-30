TRT Genel Müdürü güvenilir haber yaptıklarını iddia etti

TRT'nin ev sahipliğinde 35 ülkeden katılımcıyla düzenlenen 5. Küresel Haber Forumu’nda konuşan TRT Genel Müdürü ve Asya-Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Eren, izleyicilere her zaman doğru haber verdiklerini iddia ederek, ‘Halkımız, TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor’ dedi.

TRT'nin düzenlediği 5. Küresel Haber Forumun açılışında konuşan TRT Genel Müdürü ve Asya-Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Eren, gazeteci olarak gerçeğe sadık kaldıklarını ve asla yalan söylemediklerini iddia etti.

Eren, izleyicilerin güvenilir kaynakları tespit etmeleri gerektiğini belirterek, "Halkımız, TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. TRT olarak yapmaya çalıştığımız şey de gerçekten izleyicilerimize her zaman doğru haberi vermek, verdiğimiz her haberi kontrol etmek ve haberin içerisinde yanlış bilgi olmamasına son derece dikkat etmek" diye konuştu.