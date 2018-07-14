TRT Diyanet televizyonunda Fethullah Gülen güftesi

TRT Diyanet kanalının 22 Haziran'daki yayınında saat 23.15'te ekranlara gelen Tasavvuf Musikisi programında güftesi Fethullah Gülen'e ait olan 'Bulanlar hakkı buldu' isimli şarkı çalındı.

TRT Diyanet kanalında 22 Haziran’da yayınlanan Tasavvuf Musikisi programında güftesi Fethullah Gülen'e ait ''Bulanlar hakkı buldu'' isimli şarkı seslendirildi.

Odatv'nin haberine göre TRT Diyanet kanalının 22 Haziran'daki yayınında saat 23.15'te ekranlara gelen görüntüde Tasavvuf Musikisi programında "Bulanlar hakkı buldu" isimli şarkı çalındı.

“Bulanlar hakkı buldu'' şarkısının güftesinin Fethullah Gülen'e ait olduğu belirtildi.

Ekran altındaki yazıda güftenin Gülen'e ait olduğu ayrıca vurgulandı.

'DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜ ÖNCESİNDE'

RTÜK üyesi İlhan Taşcı konuyla ilgili bir açıklama yaptı: