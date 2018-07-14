TRT Diyanet televizyonunda Fethullah Gülen güftesi

TRT Diyanet kanalının 22 Haziran'daki yayınında saat 23.15'te ekranlara gelen Tasavvuf Musikisi programında güftesi Fethullah Gülen'e ait olan 'Bulanlar hakkı buldu' isimli şarkı çalındı.
TRT Diyanet kanalında 22 Haziran’da yayınlanan Tasavvuf Musikisi programında güftesi Fethullah Gülen'e ait ''Bulanlar hakkı buldu'' isimli şarkı seslendirildi.
Odatv'nin haberine göre TRT Diyanet kanalının 22 Haziran'daki yayınında saat 23.15'te ekranlara gelen görüntüde Tasavvuf Musikisi programında "Bulanlar hakkı buldu" isimli şarkı çalındı.
“Bulanlar hakkı buldu'' şarkısının güftesinin Fethullah Gülen'e ait olduğu belirtildi.
Ekran altındaki yazıda güftenin Gülen'e ait olduğu ayrıca vurgulandı.
'DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜ ÖNCESİNDE'
RTÜK üyesi İlhan Taşcı konuyla ilgili bir açıklama yaptı:
- TRT Diyanet, yurttaşların parası ile finanse edilip TRT ile sözleşme yaparak yayın yapan bir televizyon kurumu. Amacı da halkı dini konularda bilgilendirmek. Söz konusu 22 Haziran tarihli kayda baktığımızda ise tablo oldukça vahim. Görünün o ki "FETÖ" Pensilvanya’da firarda, güftesi Diyanet’in kanalında. "FETÖ" ile mücadele edildiği söylenirken, neredeyse her gün operasyon düzenlenirken, nasıl oluyor da TRT Diyanet kanalında Fethullah Gülen’in güftesi yayınlanabiliyor. Hem de darbe girişiminin seneyi devriyesinde. Kimden güç alıp bu yayına cesaret ediyorlar?
- Anlaşılan o ki kripto "FETÖ"cüler işbaşında. Devletin kanalında "FETÖ"nün bir numarası güftesiyle resmen "ben buradayım mesajı" veriyor. Eğer terörle mücadele ise "FETÖ"nin bir numarasının güftesini yayınlayanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır.
- Darbe girişiminin yankıları ve tartışmaları hala sürerken örgütün bir numarası devletin kanalında boy gösterebiliyorsa bu mücadelede en hafif deyimiyle bir eksiklik var.