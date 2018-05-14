TRT 'adaleti': Cumhur ittifakına 37 saat, İyi Parti’ye 9, SP ve HDP’ye sıfır dakika

17 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermeyen 'kamu yayıncısı' TRT, İyi Parti’ye 9,5 dakika ayırdı. AKP-MHP ittifakına ise 37 saat 40 dakika 2 saniye ayrıldı.

RTÜK’te yapılan çalışmada, erken seçim yapılacağının netleştiği 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında TRT’nin haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda hangi partiye ne kadar zaman ayırdığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, CHP’ye TRT ekranlarında ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki grup konuşmaları oluşturuyor. Bu kapsamda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs’a kadar 27 dakika 20 saniye yayın yapıldı.

TRT bu dönemde AKP ile ilgili yayınlara 36 saat ayırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına verilen payın ise 1 saat 40 dakika 2 saniye olduğu görüldü.

Böylece TRT, AKP-MHP ittifakını 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi.

Buna göre, AKP-MHP ittifakına ilişkin yayınların büyük bir çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bakanların programlarının canlı yayınları oluşturuyor.

Ayrıca TRT’nin yayınları arasında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un gündem değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz’ın da konukları arasında bulunduğu seçim yayını, iktidara yakın Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın katıldığı ‘Satırbaşı’ programı yer alıyor.