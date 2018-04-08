Trenlerde yurttaşlara bunları yediriyorlar!

Yüksek Hızlı Trenlerde yurttaşlara servis edilen yemeklerin görüntüleri pes dedirtti.

Yüksek Hızlı Tren'de yurttaşlara sunulan bozuk, küflü ve bayatlamış yemeklerin görüntüleri ortaya çıktı.

TCDD restoranlarının ihalesini alan firmanın kurduğu WhatsApp grubunda, bu yemeklerin fotoğraflarının paylaşıldığı ve konuyla ilgili mesajlar atıldığı da görüldü.

Odatv'de yer alan habere göre, konuya ilişkin mesajlarda, "Yapılan serviste patates salatasının içerisinden kırık tepsi parçası çıkmıştır", "Tavuk menü pilavı bozuk ve eskimiş tat gelmektedir. Misafire, özür dilenip yenisi verilmiştir", "Numuneyi depoya ulaştırın, misafire ikramda bulunun", "1 adet küflü tatlı çıkmıştır, bilginize", "Tavanın içindeki etler yağlıymış, yolcumuz yağlarını ayırmış, bunlar nasıl et diye sitem ediyor", "Kırmızı et yemeğinden kıl çıkmıştır, yolcudan özür dilenip yenisi verilmiştir" gibi ifadeler yer aldı.