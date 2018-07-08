Tren kazasının yaşandığı hat, bakım çalışmasının ardından 1 Mayıs'ta açılmıştı

TCDD Halkalı–Uzunköprü tren seferleri, uzun süre devam eden bakım çalışmalarının ardından 1 Mayıs'ta yapılan törenle seferlere başlamıştı.

Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının meydana geldiği hattın, uzun süre devam eden hat yenileme çalışmalarının ardından 1 Mayıs'ta düzenlenen törenle yeniden açıldığı öğrenildi.

TCDD Halkalı–Uzunköprü tren seferleri 1 Mayıs'ta düzenlenen törenle yeniden başlamıştı.

Karşılıklı olarak günde birer kez yapılan TCDD Halkalı-Uzunköprü tren seferleri, Halkalı’dan saat 08.30’da hareket ediyor. Saat 12.00’de Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde olan tren seferini saat 15.40’ta Uzunköprü Tren İstasyonundan başlayarak saat 19.14’te Halkalı’da sonlandırıyor.