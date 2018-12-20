Tren faciasıyla ilgili yeni iddia: Doğu kapısını AVM kapattırdı

Ankara'da tren faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, 7 Aralık’ta yapılan ve makas değiştirmede sıkıntılara yol açan trafik düzenlemesinin, YHT Garı’nın da içinde bulunduğu alışveriş merkezi ATG Mall’un talebiyle yapıldığı iddia edildi.

13 Aralık Ankara'da meydana gelen tren faciasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, AVM'nin "soğuk hava geliyor" şikayetleri akabinde, 7 Aralık’ta yayınlanan emirle, trenlerin perondan çıkış yaptıktan sonra makas değiştirmesine karar verildi.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, sinyalizasyon eksikliğinin yanı sıra, 7 Aralık'ta TCDD 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 9 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giren Ankara Batı Trafik Düzenlemesi'nin kazaya sebep olduğunu iddia ederek, özetle şunları söyledi:

‘AVM ÇOK SOĞUK OLUYOR'

"Söz konusu düzenleme yayınlanmadan önce batı hattından (Eskişehir-Konya) gelen hızlı trenler, 2. hattan perona giriş yapar ve yolcusunu indirdikten sonra tünelden doğu istikametine doğru giderek çıkış yapar, burada makas değiştirerek, 1. hatla bağlantılı olan yola çıkardı. Yani, makasını değiştirdikten sonra tekrar peronuna gelir, böylece diğer yola geçme, karşı yönden gelen trenle karşılaşma ihtimali ortadan kalkardı.

Proje de zaten ona göre çizilmişti. Yeni düzenlemenin gerekçesini biz anlamadık. Bu emri yazan daireye sormak lazım. Ancak peronlarda dönüşü sağlayan tünelin iki taraflı hava akımı yaratması nedeniyle hem peronların hem de AVM'nin çok soğuk olduğu yönünde şikâyetler geliyordu. AVM yönetimi de bu şikâyetleri TCDD yönetimine iletmiş. Bu şikâyetlerin akabinde, 7 Aralık'ta yayınlanan emirle, trenlerin perondan çıkış yaptıktan sonra makas değiştirmesine karar verildi. Bu yeni düzenlemeyle, 2. hattan gelen perona giriş yapan tren, makas değiştirmeden yine 2. hattan çıkış yapıyor, makas yolda değiştiriliyordu. Zaten kaza da bu şekilde oldu.

AVM YAPILDIKTAN SONRA HAT SAYISI AZALDI

En başta bir alışveriş merkezinin, demiryollarına getirilip yapılması bir hata. Bizim burada 17 demiryolu hattımız vardı. AVM yapıldıktan sonra hat sayısı 13'e düştü. Geçmiş dönemlerde tren trafiğinin yoğun olmadığı dönemlerde zaten ihtiyacımıza zor yetiyordu. Ama şimdi de ilave Başkentray projesiyle seferler artırıldı. Şu an için ihtiyaca cevap vermeyen bir Ankara Tren Garı, Sivas trenleri başlayınca bu manevralar nasıl yapılacak, o ihtiyaca nasıl cevap verecek bilinmiyor."