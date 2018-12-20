Tren faciasından yaralı kurtulan avukat: Bu artık benim kişisel davam

Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren faciasından yaralı olarak kurtulan avukat Gökhan Candoğan, ‘Bütün hukuk ve mesleki birikimimi, sonuna kadar, bu olayın bütün sorumlularının cezalandırıldığını görene kadar kullanacağım. Bu artık benim kişisel davamdır’ dedi.

13 Aralık günü Ankara-Konya hattında sefer yapan yüksek hızlı trenin kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu yaşanan faciadan hafif yaralı olarak kurtulan avukat Gökhan Candoğan, DHA’ya yaşadıklarını anlattı.

9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı faciada birinci vagonda bulunan iki çocuk babası Candoğan, duruşmalar için sık sık Konya'ya gidip geldiğini söyledi.

Facianın ardından hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını belirten Candoğan TCDD yetkililerine tepki gösterdi. Candoğan "Orada 3'ü kendi personeli 9 kişi vefat etmiş. Onlarca yaralı var. Belki şu an hâlâ hastanede olan insanlar var. İnsanların yaşadığı çok ciddi bir travma var. Demiryollarından hiç kimse aramadı. Bir 'geçmiş olsun' bile demediler. Bir tek e-posta geldi. O da 'bulunan eşyalarınız karakolda' şeklinde. Bir tek kişi aramadı. Kendimi toparladıktan sonra TCDD'nin sitesine girdim. Bakanın açıklaması haber kısmında. Onun dışında sanki bir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Bu çok büyük bir saygısızlık" dedi.

‘O PAPAĞANIN YAŞADIĞI TRAVMAYI BÜTÜN TOPLUM YAŞIYOR’

Kazanın üzerinden sadece bir hafta geçtiğini, kimsenin kazayı konuşmadığını dile getiren Candoğan, "Adamın biri papağana eziyet etmiş, Türkiye iki gündür onu konuşuyor. Çok önemli tabii. O papağanın yaşadığı travmayı bütün toplum paylaşıyor ama gerçekten akıl alır gibi değil; burada o kadar insanın kaza anında yaşadığı travma var. Toplumun böyle bir acıyı, böyle bir travmayı paylaşmaması nasıl bir şey?" diye konuştu.

'BİR NUMARALI ŞÜPHELİ TCDD GENEL MÜDÜRÜ'

Olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyleyen Candoğan, şunları kaydetti:

"Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları dahil, bir numaralı şüphelinin TCDD Genel Müdürü olduğunu ortaya koyuyor. Yani milyarlarca liralık yüksek hızlı tren projesinde insanların hayatı, birkaç kişinin yapacağı bir hataya kalmışsa zaten sistemi yanlış kurmuşsunuzdur. Bu direkt hizmet kusurudur. TCDD Genel Müdürü bir numaralı şüphelidir. Bakan değilse eğer. Çok nettir bu. Kazadan sonra hiçbir insani girişimde bulunmamaları ayrı ama bu olayın bu şekilde kapanmasına izin vermeyeceğim. Bütün hukuk ve mesleki birikimimi, sonuna kadar, bu olayın bütün sorumlularının cezalandırıldığını görene kadar kullanacağım. Bu artık benim kişisel davamdır. Bu siyasi bir dava değil. Gerçekle ilgili bir durum. Bir daha Türkiye'de böyle bir olayın olmaması için bütün sorumluların bulunması gerekiyor.”