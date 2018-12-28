Tren facialarının ardından TCDD yüzlerce kişilik iş ilanı açtı

Çorlu'da, Ankara'da, Niğde'de yaşanan peş peşe tren facialarının ardından TCDD ilan açarak 353 kalıcı personel alacağını duyurdu.
En güvenli ulaşım yolu olarak bilinen demiryollarındaki kazalar TCDD'nin güvenlik önlemlerine ilişkin tartışma yaratmıştı.
Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği hatta, sinyalizasyon olmadığı ortaya çıkmış, Çorlu'daysa raylara bakım yapılmadığı söylenmişti.
Yetkililer sorumluluk üstlenmekten kaçınan açıklamalar yaparak, "adli ve idari tahkikat" yapıldığını açıklamıştı.
İhmallerle gündeme gelen TCDD'nin iş ilanındaki kadroların büyük bölümünün tamircilikle ilgili olması dikkat çekiyor.