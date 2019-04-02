Trans erkeğe tacizde dava sonuçlandı: Hapis cezası

Seyahat sırasında Adana Ceyhan gişesinde gişe memurunun tacizine maruz kalan trans erkek şikayetçi oldu. Dün sonuçlanan davada hakim, zanlının 1 yıl 8 ay hapis yatmasına karar verdi. Ceza ertelenmeyecek, para cezasına çevrilmeyecek ve indirim uygulanmayacak.

Öğrenci N.Y, ülkeyi otostopla seyahat ettiği bir gezi sırasında, Adana'nın Ceyhan ilçesinde taciz edildi.

Trans erkek N.Y, Mersin'den başladığı yolculuğunu Şanlıurfa'da sonlandırmak üzere yola çıkmıştı. 11 Eylül tarihinde Adana Ceyhan gişelerinde araç değişikliği yapmak için yaya olarak yola devam eden N.Y, gişe memurunun sözlü ve fiziksel tacizi karşısında polis çağırarak olaya müdahale edilmesini talep etti. Gişe memuruyla ilgili suç duyusunda bulunan N.Y'nin dün sonuçlanan davasında, sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'SUSMAYIN, HAKKINIZI ARAYIN'

Olay yaşandıktan sonra polis çağıran ve şikayette bulunan N.Y, Adana'da ulaştığı bir gönüllü avukat sayesinde dava sürecini başlatmıştı.

Sanığa verilen 2 yıl hapis cezası, ceza indirimiyle toplam 1 yıl 8 ay oldu. Karara göre bu cezada başka bir indirim yapılmayacak, ertelenmeyecek ve para cezasına çevrilmeyecek.

N.Y sonuçlanan dava sonrasında "Benzeri durumla karşı karşıya kalan arkadaşlar susmasın. Çünkü biz sustukça yok sayılacağız, biz sustukça cesaret bulacaklar. Korkmayın sonu her ne olursa olsun hakkınızı arayın, adalet er geç yerini bulunuyor" diye konuştu.