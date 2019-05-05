Traktör römorku işçilerin üstüne devrildi: 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan tarım işçilerinden 1'i yaşamını yitirdi, 4'ü yaralandı.

Bursa'nın, Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesinde tarladaki yonca balyalarını yüklemek için istifleyen Şahap Çakır, Öner Çimen, Utku Çimen, Aşkın Abilyontlu ve ikizi Şahin Abilyontlu bu sırada traktörün römorkunun piminin çıkması üzerine römorkun altında kaldı.

Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Şahin Abilyontlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.