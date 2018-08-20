Trafikte bayram tatili bilançosu: 49 ölü, 206 yaralı

Dokuz günlük bayram tatilinin üçüncü günü biterken, şimdiye kadar meydana gelen kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi de yaralandı.

Dokuz günlük bayram tatilinin üçüncü günü biterken, şimdiye kadar meydana gelen 55 kazada, 49 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi de yaralandı. Cuma günü mesai bitiminin ardından başlayan yoğunlukt ile kimi bölgelerde 35 kilometreye varan araç kuyrukları görüldü. Cuma günü meydana gelen 5 ayrı kazada 5 kişi ölürken, tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 17 kişi , Pazar günü ise 21 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda bugün ise 6 kişi yaşamını yitirdi. Trafikte yeterli hız ve yol güvenliği denetiminin sağlanmadığı otoyollarda her binlerce kişi hayatını kaybediyor.