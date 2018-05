Trafik cezalarında değişiklik

Karayollarında geçiş ücreti ödemeden ihlalli geçiş yapanlara kesilen para cezaları yüzde 60 oranında azalacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor.

Teklif ile tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine uygulanacak idari para cezası ve para cezalarının geçiş ücretinin on katından dört katına indirilmesi, yabancı plakalı araçlar için ise on beş gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde geçiş ücreti, on beş günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezalarının tahsil edilebilmesi öngörülüyor.

Teklif ile 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışında hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru süresi, taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresinin 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılacak.

