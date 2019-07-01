Trabzonspor'dan Dışişleri Bakanlığı'na transfer teşekkürü

Trabzonspor, John Obi Mikel adlı oyuncunun transferi sonrası, 'gayretlerinden dolayı' Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Mısır İskenderiye Başkonsolosu Ali Emre Özen’e teşekkür etti.

Trabzonspor dün açıkladığı John Obi Mikel transferi sonrası ilginç bir teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada Dışişleri Bakanlığına teşekkür edilirken, "John Obi Mikel’in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran’a, Mısır İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen’e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz’e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi’ye teşekkürlerimizi sunarız" denildi. ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİLMİŞTİ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz Mayıs ayında A Spor'a yaptığı açıklamalar tartışma konusu olmuştu. Bordo-Mavili takımın Avrupa kupalarına katılamama cezasıyla karşı karşıya kalması üzerine yayına bağlanıp açıklama yapan Başkan Ağaoğlu, kulüp olarak yaşadıkları mali sıkıntının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözüldüğünü ifade etmişti. Trabzonspor'un bu adımdan önce 50 milyon avro borcu olduğu belirtilirken, örtülü ödenekten destek iddiası gündeme gelmiş, konuya ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmamıştı.