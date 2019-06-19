Trabzon’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 7’ye çıktı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarıysa sürüyor.

Trabzon’un Araklı ilçesindeki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştıklarını söyleyen Pakdemirli, ilerleyen saatlerde bu bilginin daha güncel haline ulaşacaklarını umduğunu kaydetti.

DHA’da yer alan habere göre cesedine ulaşılan 7 kişiden 5’inin kimlikleri şöyle:

Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan.

