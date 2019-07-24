Trabzon'da linç girişimine uğrayan Kürt turistlerle ilgili yeni gelişme

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de IKBY'den gelen turistlere yönelik linç girişiminin ardından 10 bin kişinin Karadeniz seyahatlerini iptal ettiği öğrenildi.

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği (DTTD) Başkanı Edip Paçal, her hafta Diyarbakır ve bölgeden bin 200 turistin Karadeniz bölgesine gittiğini ancak Trabzon’da yaşanan linç girişiminden sonra bölge genelinde yaklaşık 10 bin kişinin Karadeniz seyahatlerini iptal ettiğini söyledi.

Edip Paçal, mevcut durumda bölge genelinde 100 ila 120 kişinin Karadeniz’e gittiğini ifade etti.

Rûdaw’a konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da “Bu topraklarda bu tür provakasyonların olduğunu biliyoruz. Türkiye’yi Ortadoğu’da tamamiyle izole etmeye çalışan bir politik anlayış var. Türkiye’nin de buna karşı duyarlı olması lazım. Evet bu tür olaylar olabilir ama bu olaylara karşı gösterilecek tavır da önemlidir. Buna gerek kamu sorumluları gerekse Sivil Toplum Kuruluşları tarafından net ve karşı duruş sergilenmesi gerekiyor. Burada kamu kuruluş temsilcilerinin almış olduğu tavır bizleri rahatsız etmiştir” dedi.