Trabzon'da HES felaketi: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesindeki HES borusunun patlamasının ardından yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 7 kişi ise hâlâ kayıp.

Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağışın ardından bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlamasıyla meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişinin cesedine ulaşıldı, 7 kişiyi arama çalışmalarıysa devam ediyor. Taşkında 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Önceki saatlerde 6 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklaması yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu kendisine ölü ve yaralı sayısı konusunda yanlış bilgilendirme geldiğini belirterek yeni açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu, ilçedeki sel ve heyelanda 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 4 kişinin yaralı olduğunu, 8 kişinin ise kayıp olarak arandığı söyledi. DHA'nın geçtiği habere göre ise bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, kimlik tespit çalışmasıysa sürüyor.

Vali Ustaoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şu an 8 vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız, tüm ekiplerimizle aramalar devam ediyor. Şu an bölgemizde AFAD başta olmak üzere civar illerden de ekiplerimiz geldi. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri ile Hava Kuvvetlerimize bağlı bir helikopterle heyelan ve sel felaketinin olduğu bölgede, başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 67 vatandaşımızın güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şu an Araklı Devlet Hastanesi’nde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan bir tanesi o bölgedeki imamımıza ait, kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı belediyemizin bu bölgede çalışan personeli."

Helikopterlerle yaralıların intikali sırasında kendisine ölü ve yaralı sayısıyla ilgili yanlış bir bilgilendirme geldiğini, bu nedenle ilk açıklamayı bu yönde yaptıklarını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Sanki cesetler bulundu' diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız" diye konuştu.

FELAKETE HES BARAJININ NEDEN OLDUĞU İDDİASINI REDDETTİ

Vali Ustaoğlu bölgede sel ve heyelana HES barajının neden olduğu yönündeki iddialara ilişkinse "Öyle bir olay söz konusu değil" dedi.

Araklı ilçesinde dört evin ve bir işyerinin yıkıldığı felakette dereye yuvarlanan belediyeye ait bir kamyonun şoförünün yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

MAHSUR KALANLAR VAR

Çamlıktepe mahallesinde okul ve işyerleri ile evler de sular altında kaldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde "yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi" sonrası kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Araklı Belediyesi, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli "Araklı'da hayatını kaybedenlerden biri DSİ, diğeri belediye çalışanı. Araklı'da kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları gece de devam edecek" dedi.