Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Twitter hesabını kapattı

Saldırıya uğrayan turistleri sınır dışı ettiğini açıklayan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

Trabzon Uzungöl’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden gelen turist grubu ‘Kürdistan’ yazılı atkıyla fotoğraf çektirince bir grubun saldırısına uğramış, olayın ardından polis saldırganları değil 9 turisti gözaltına almıştı.

Olayın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi’ne gelen gruptan 9 kişinin ‘Kürdistan’ yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi” denilmişti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından bugün Twitter hesabını kapattı.