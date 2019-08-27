TR İnter'de işçilerin nöbeti sürüyor: 'Patron zincirinde kimse sorumluluktan kaçamaz'

2,5 aydır maaşları ödenmeyen TR İnter Tekstil işçilerinin taşeronu olduğu Üniteks firması, alacaklarla ilgileri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan açıklamada, 'Üniteks açıklamasıyla işçilere karşı bir sorumluluğu olmadığını iddia etmekte, topu tamamen TR İnter’e atmaktadır. Bu patron zincirinde kimse sorumluluktan kaçamaz' denildi.

Üniteks’in fasonu olarak çalışan ve Zara, Bershka, Esprit, Mango, H&M gibi küresel tekstil firmaları için üretim yapan TR İnter firması ile görüşmeler devam ederken, Üniteks dün bir basın açıklaması yayımladı. Konuyla ilgili sorumluluğu olmadığını iddia eden Üniteks, TR İnter’e tüm faturalarının karşılığını zamanında ve tam olarak ödediğini, hatta yüklü miktarda avans ödeyip işçi maaşlarının ödenmesini sağlamaya çalışarak firmanın kendilerine ve işçilere borçlandığını belirtti. Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı bir açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

Üniteks açıklamasıyla işçilere karşı bir sorumluluğu olmadığını iddia etmekte, topu tamamen TR İnter’e atmaktadır.

Oysa işin aslı böyle değil.

Üniteks işçi alacaklarından sorumludur.

Üniteks ile TR İnter arasındaki ilişkilerdeki aksamalar, ana tedarikçi – fason üretici ilişkisinin düzgün kurulamamış olması, işçilerin 2,5 aydır ücret alamıyor oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Sabahlamalı çalışmalar, baskı, tuvalet kapılarının kilitlenmesi, molaların kullandırılmaması, çift bordro uygulaması gibi uygunsuzların yaşandığı gerçeğini değiştirmediği gibi. Üstelik işçiler, TR İnter, Üniteks’le çalışmaya başladıktan sonra koşulların bu denli kötüleştiğini ifade ediyor. Dolayısıyla aralarındaki ilişkinin niteliği, işçi alacaklarından doğan sorumluluğu ortadan kaldırmıyor.

Üniteks’in müşterileri büyük, küresel firmalar. Her birinin sözde “davranış kuralları”, “etik ilkeleri” var. Sosyal uygunluk konusunda yazıp çiziyorlar. Kamuoyu nezdindeki prestijleri, yaptıkları çerçeve anlaşmalarla, açıkladıkları davranış kurallarıyla yakından ilişkili.

Üniteks’in ve TR İnter’in üretim yaptığı Zara ve Bershka, sosyal sorumluluk konusunda iddialı olan Inditex bünyesindeki markalardır. Inditex’in yayınladığı davranış kurallarının 10uncu maddesi, üreticiler ve tedarikçilerin, Inditex’in yazılı onayı olmadan üretimi üçüncü taraflara veremeyeceğini belirtiyor ve işi fasona verenlerin, bu davranış kurallarının üçüncü taraflar ve onların işçilerine uygulanmasından sorumlu olduğunu hükme bağlıyor. Adı geçen davranış kuralları, yalnızca ödemelerin zamanında ve doğru yapılmasını değil, aynı zamanda çalışma saatlerini, zorla çalıştırma yapılmamasını, aşırı fazla mesaileri, sigortaların gerçek ücret üzerinden yatırılması gibi başlıkları da kapsıyor.

Üniteks’in bir başka müşterisi olan Esprit’in davranış kurallarında ise tüm fasonların onaylı olması gerektiği ve çalışma standartlarının tedarik zincirinin tamamında geçerli olduğu vurgusu yapılıyor.

Tekstil çok uzun ve karmaşık bir tedarik zincirine sahip olduğu ve kimi durumda uzun fason zincirinin son halkası ev işçiliğine kadar uzandığı için, ortak sorumluluk ilkesi önem taşıyor. Pek çok durumda, ihracata yönelik üretim yapan ve sürekli denetim geçiren firmalar, kendi fabrikalarında kurallara uygun davranıp, üretimin önemli bölümünü kuralsızlığın kural haline geldiği fasonlara aktarıyorlar. Denetimler temiz çıkıyor, marka memnun, firma memnun!

Oysa resmin bir de diğer yüzü var. O resimde fasonlarda sigortasız, ücretleri zamanında ödenmeyen, aşırı fazla mesaiye zorlanan, tuvalete gidemeden, yemek yiyemeden çalışmak zorunda bırakılan işçiler bulunuyor. TR İnter, işte o resmin diğer yüzüdür.

Üniteks, imzaladığı davranış kuralları nedeniyle işçilere karşı sorumludur. Tıpkı aynı nedenle sorumlu olan markalar gibi. Eğer kamuoyuna açıklanan o davranış kuralları ve çerçeve anlaşmalar sadece vitrin değilse, Üniteks’in ve markaların sorumluluğunu yerine getirmesini ve işçilerin haklarının bir an önce ödenmesini bekliyoruz. Bu patron zincirinde kimse sorumluluktan kaçamaz.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı

Öte yandan işçilerin fabrika önündeki direnişi 9. gününde sürüyor.