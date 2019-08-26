TR İnter Tekstil işçileri fabrika önünde eylem yaptı

Maaşları ödenmeyen TR İnter Tekstil işçileri direnişlerinin 8. gününde taşeronu oldukları Üniteks Tekstil önünde eylem yaptı. İşçiler, 'hakkımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz' dedi.

Jack & Jones, Zara, H&M, Üstler, Mango, Espirit, Tesco gibi büyük firmalarla çalışan Üniteks Tekstil'in taşeronu TR İnter Tekstil işçileri, direnişlerinin 8.gününde Üniteks önünde eylem yaptı.

"Hakkımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz" diyen işçiler, patronların sözünü tutmadığını ve maaşlarının ödenmemesi halinde nöbete devam edeceklerini belirttiler.

'PATRONLAR PANİK HALİNDE'

Patronların Ensesindeyiz Ağı adına konuşma yapan Zafer Mutluer şunları söyledi: "2 ayda 200 saat mesai yaptırdılar size. Tek poğaçayla koskoca bir gün boyunca çalıştırdılar. Belirledikleri sayılarda üretmedikçe mola yok, yemek yok dediler. Üstüne para da vermeden çekip gitmek istediler. Patronların yalnız burada değil her yerde kölelik koşullarında çalıştırdıkları yetmiyor, bir de size hakkınız olan parayı maaşlarınızı da vermek istemiyorlar. İşçilerin örgütsüzlüğüne güveniyorlar. Siz örgütlenip haklarınızın peşine düştüğünüzden bu yana, patronlar panik halindeler. Bize ulaştığınız ilk günden beri bu direnişi örgütlerken yanınızda olduk. Başta avukat arkadaşlarımızla olmak üzere, siz haklarınızı alana dek, her anlamda yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Üniteks önünde Deriteks İzmir Şubesi adına da bir açıklama yapıldı. Açıklamada işçilerin mağduriyetlerinin derhal giderilmesi gerektiği söylenirken, "işçiler artık sizden söz değil, adım bekliyor" denilerek, sendikanın da alacakların ödenmesi konusunun takipçisi olacağı belirtildi.