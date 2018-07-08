TPD Genel Sekreteri Koray Başar: Cinsel şiddeti ‘kötücül insan doğası’na havale etmek çözümün önünü keser

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Koray Başar ile son günlerde peş peşe gelen çocuklara yönelik şiddet ve cinsel şiddet haberlerini konuştuk: ‘İçinde yaşadığımız koşulları insanlığın gelip geleceği son nokta, toplumumuzun gelebildiği en üst düzey sanmak saflık, bunu savunmak da topluma ve insana ihanettir.’

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Genel Sekreteri Doç. Dr. Koray Başar,tıp ve psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, damgalanma, cinsel terapiler, HIV/AIDS başlıca klinik ilgi alanları. Bu konularda araştırmaları ve eğitim çalışmaları var. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin cinsel suçlularla ilgili psikiyatrik uygulamalar konusunda görüş ve önerilerinin oluşturulması süreçlerinde aktif görev aldı. Aynı zamanda Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) yönetim kurulu üyesi.

Doç. Dr. Koray Başar ile son günlerde peş peşe gelen çocuklara yönelik şiddet ve cinsel şiddet haberlerini, toplumsal tepkileri konuştuk.

Türkiye Psikiyatri Derneği açıklamasında da dikkat çekiliyordu: "Öncelikle şiddetin şiddeti beslediğini bilerek, yazılı ve görsel medyada ölüm haberlerinin yer alma şekline özen gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.” Son yaşananlar çok yaralayıcı olmakla beraber medyada haberleştirilişleri de ayrıca sıkıntı vericiydi. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Her türlü şiddete medyada yer verilirken özenli davranılması gerekiyor, sadece ölümle ilgili değil. Son dönemde çocuklara yönelik cinsel şiddet, hayvanlara eziyet başta gelmek üzere birçok olayda olumsuz örneklerini görüyoruz. Bu tür şiddet içeren haberler tekrar tekrar, elde olan tüm ayrıntılar aktarılarak, görsel ve işitsel yönleriyle olay sergilenerek veriliyor. Böyle verildiğinde daha dikkat çekici olacağı, gündemde ön sıralara ulaşacağı öngörülüyor sanıyorum. Ancak bu tarz haberlerin birden çok sakıncası var. Öncelikle haberin konusu olan mağdur ve yakınları belki de görülmesini hiç istemedikleri bir şekilde, tamamen kontrolleri dışında yüzlerce kez sergilenmiş veya şahit olmuş oluyorlar. Doğrudan şiddetin tarafı olmayan kişilerde yineleyen maruz kalma nedeniyle şiddetten olumsuz etkilenebiliyorlar. Sadece canlı bir şekilde şahit olmanın değil, bu şekilde yineleyen tanıklığın da travmaya benzer etkileri olduğu biliniyor. Bu nedenle uzun süredir sağlık örgütleri bu haberlerin ayrıntılı kimlik bilgileri, şiddet yöntemi ile ilişkili detaylar, fotoğraflar ve görüntüler olmaksızın verilmesini öneriyor. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de bu konuda açıklamaları olmuştu geçmişte.

Ruhsal açıdan zorlayıcı etkilerinin yanı sıra, özellikle intihar olaylarında haber verilirken özen gösterilmemesinin benzer olayların sıklığını etkilediğini biliyoruz. Özellikle de intihar romantize edilerek verildiğinde bu duruma şahit oluyoruz. Bu kadar ayrıntılı tasvirler farklı motivasyonları olan kişilerin benzer şiddet eylemlerine girişmesini de kolaylaştırabiliyor. Bazı durumlarda da duyarsızlaşmaya neden olabiliyor. Şiddetin artan dozlarda günlük yaşamın, olağan koşulların sıradan parçasıymış gibi kanıksanmasına neden olabiliyor.

Haberlerin verilişiyle ilgili bir başka sorun,failin ya da mağdurun kimlik özelliklerine ya da davranışlarına vurgu yapılarak verilmesi. Bu çoğu insana önemsiz bir ayrıntı gibi gelebilir. Ama belirli grupların şiddete eğilimleri olduğu yanlış inanışını destekleyebilecek, tüm gruba genelleştirilebilecek durumlarda dikkatli olmak gerekir. Örneğin bir failin Suriyeli, birinin işsiz, birinin ruhsal bozukluğu olduğunu, bir diğerinin trans olduğunu aslında eylemle ilgisi yokken ve aksi yönde olsa hiç belirtmeyecekken vurgulamak haksız önyargıları destekliyor. Bazı kimlik gruplarının diğerlerinden daha fazla şiddet eğilimli olduğu efsanesi, toplumda daha güçlü, iktidar sahibi grupların kendini temize çekmesinden başka bir fayda sağlamıyor.

Öte yandan, bir şiddet mağdurunun yaptığı ya da yapmadığı kimi davranışların altını çizmek, sanki şiddete maruz kalmak kimi durumlarda daha kabul edilebilir, kimin de daha şiddetli tepkiyi hak eder gibi gösterebiliyor. Örneğin cinsel şiddet mağduru kadının işten, okuldan dönüyor olması ile sevgilisiyle buluşmadan dönüyor olması arasında, şiddete verilecek tepki arasında fark olmamalı. Şiddete maruz kalmanın masumiyetle bir ilgisi yok, kimi durumlar daha az masum gibi yansıtmak bazı davranışlara şiddeti meşru gösterebiliyor, ki bu kabul edilemez. Şimdi çocuğa cinsel şiddetle ilgili duyarlılığı vurgulamak için makyaj bile yapmamıştı diye sözler sarf etmenin ne alemi var? Bunun diğer şiddet eylemlerini kabul edilebilir gösterdiğini görmek gerek.

‘SOSYAL MEDYA BİR DUYGU İFADESİ, BOŞALTIMI ALANI ROLÜ OYNUYOR’

Konunun bir boyutu da sosyal medyada nasıl paylaşıldığı, zira şiddet içerikli mesajlar ve insanların dehşet ifadeleri orada da çok kontrolsüz bir halde. Sosyal medyada da şiddet şiddeti besliyor denebilir mi? Sosyal medyanın kendisinin burada ayrıca bir etkisi var mı?

Artık birçok haber ve görüntü sosyal medya yoluyla yaygınlaşıyor. Bu paylaşımların haber kurumlarının yaptığından daha az etkili olduğunu savunmak haksızlık olur. Şiddetle ilgili bahsettiğim tarz haber ve paylaşımların bireysel olarak da yapılabiliyor olmasından, profesyonel habercilerin sorumlulukları askıya alınmış gibi davranmaları asıl tehlike gibi görünüyor bana. Sosyal medyadaki paylaşımlar izleyiciler göz önünde bulundurulursa biraz önce bahsettiğim tüm sakıncaları taşır. Ancak bunun da ötesinde topluca yaşanılan, bulaşan, yaygınlaşan bir ruh halini yansıtabiliyor sosyal medya paylaşımları. Bu durum çok yoğun ve şiddetli duygular tetikleyen şiddet olaylarında, örneğin çocuklara yönelik cinsel şiddet söz konusu olduğunda, sosyal medyanın bir duygu ifadesi, boşaltımı alanı rolü oynamasına sebep oluyor. Bu bazen kişinin günlük hayatta başkaları ile yüz yüze olduğunda dile getiremeyeceği sözler paylaşmasına ya da başkalarının gözü önünde olduğu için onların tepkilerini gözeterek, genel tutuma uygun sözler söylemesine neden olabiliyor.

DÜZENDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA TEMEL YAKLAŞIM: MÜNFERİT TALİHSİZLİKLER OLARAK GÖSTERME

Medyanın sunuşunun da etkisi olmakla birlikte özellikle iktidar partisi ve ortağından gelen açıklamalarla, bu açıklamaların topluma yansımalarında “kastrasyon” ve “idam” talepleri öne çıktı. Siyasi iktidarın daha önce yurtlarda, okullarda yaşanan başka olaylardaki üstünü örtme yaklaşımı düşünüldüğünde her ikisi de çok sorunlu iki uç yaklaşım arasında salınıldığı görülüyor. Hiç kuşkusuz tutumu faillerin kimliği, olayın nerede geçtiği gibi hususlar belirliyor. Ama faillerin linci ya da her ne pahasına olursa olsun korunması gibi iki uç yaklaşımla karşılaşıyoruz. Ki çocuklara yönelik cinsel şiddete yönelik hukuki düzenlemeler konusunda yan çizildiğini de biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Failin kimliği çok net: Erkek. Topluma egemen olan erkekliktir fail. Çocuğa yönelik cinsel istismarda da, cinsellikle ilgili suçların genelinde de konu cinsel istek, arzu, dürtü değildir. Gücü olanın, iktidarı olanın bunu sergilemesinin bir biçimidir. Bunu meşrulaştırmak da, sümen altı etmek de, dokunulmazlık sağlamak ya da hafifletici sebepler bulmak da erkeklikle ilgilidir. Topluma erkeklik ideolojisi hakim olduğu her dönemde, her coğrafyada görülen tutum budur. Yasa yapan ve uygulayan değişebilir, ancak erkekliğin iktidarı sarsılmadığında bu kural değişmiyor. Bazı dönemlerde iktidar sahipleri diğerlerinden daha açık, daha tutkuyla erkekliği savunurlar, kimi dönemlerde daha az. Bundan önceki dönemlerde de cinsel şiddetin üzerinin örtülmeye, şiddeti meşrulaştırmaya yönelik tutum vardı. Hatırlarsınız yıllar önce bu ülkede seks işçiliği yapanlara yönelik cinsel şiddete ceza indirimi uygulandığını. O kadar eskiye gitmeyebiliriz. Cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelimi nedeniyle erkekliğin egemenliğini sarsan bireylere yönelik, sadece cinsel değil tüm nefret suçların cezasız kılınmaya çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla cinsel şiddete yönelik bu tutum şimdi iktidarda olan partiyle hükümetle ilgili değil, partiler üstüdür. Cinsel şiddetin kendisi bireysel değil, sistematiktir.

Elinde gücünde bulunduranların sıklıkla sistemle, düzenle ilgili suçlar konusunda yaklaşımı budur: Bunları münferit talihsizlikler olarak gösterme. Benzer bir tutumu işkence ve kötü muamelede de görürüz. Cinsel suçların bireye özgü gösterilmesi açık bir şekilde hedef saptırmadır, yanıltmadır. Sürüden sapmış, yanlışa düşmüş günah keçilerinin açık ve keskin bir şekilde cezalandırılması, toplumun o kişilerden arındırılması, o kişilerin etkisiz hale gelmesi cinsel suçun önüne geçilmesini sağlar yanılsaması, asıl failin iktidarını sürdürmesini sağlar.

Cezanın artırılmasının caydırıcılıkta etkili olmadığı, idamın hala geçerli olduğu ülkelerdeki suç oranlarıyla da, geçmişte yapılan karşılaştırmalarla da defalarca gösterildi. Dolayısıyla cinsel suçlar bağlamında idam tartışılmasının cinsel istismarla, çocuklarla ilgili duyarlılıkla ilgiliymiş gibi sunulması doğru değil. Benzer şekilde caydırıcı etkisi olacak diye düşünülerek kimyasal yolla cinsel isteğin, dürtünün azaltılmasının da, “hadım” diye anıldığında daha etkili olacağı sanılsa da, suçun yaygınlığına bir etkisi olmuyor. Halen geçerli olan cezaların uygulanmasında bu kadar tutuk, bu kadar failin tarafında olunurken, verilebilecek cezanın artırılmasından çözüm ummak hayalperestlik. Cinsel suçlarla ilgili soruşturma, yargılama ve cezanın uygulanmasında eksiklikler bu alanda çalışanlar tarafından yıllarca yüksek sesle ifade edilirken duymazdan gelinmektedir. Bu konuda önerilere hem sağlık ve hukuk meslek örgütleri hem de kadın örgütleri tarafından yapılan açıklama ve raporlardan ulaşılabilir.

Cinsel suçun cinsel istekle, dürtüyle ilgili olmaması, cinsel isteğin kimyasal ya da farklı yöntemlerle azaltılmasıyla cinsel suçun önüne geçilememesini sağlar. Bu uygulamanın geçerli olduğu ülkelerde yapılan çalışmaların gösterdiği, kime nasıl uygulandığıyla ilgili had safhada titizlik gösterildiğinde bile bu uygulamanın etkinliğine yönelik kanıt olmadığıdır. Bu uygulama ile suç işleyenlerin cinsel suç işlemez hale gelecekleri doğru değildir. Kamuoyunda böyle bir izlenim oluşturulmaya çalışılması doğru değildir. Cinsel istek ve dürtülerini kontrol etmekte güçlük çeken, psikiyatride ruhsal bozukluğu olduğu düşünülen bir grup vardır. Ancak cinsel suç faillerinin önemli bir bölümünün böyle bir ruhsal bozukluğu yoktur. Kişiyi cinsel suç davranışına iten cinsel isteği değil, bu yönde cinsel isteği olanın bu davranışı sergileyebilmesinin isteğinin şiddeti değildir. Dolayısıyla kimyasal yolla cinsel isteğin azaltılmasını tüm cinsel suçlarla ilgili önleyici tedbir olarak görmek, gerçek çözümden uzaklaşmanın bir yoludur.

Etkili olmamasının yanı sıra, sağlık çalışanları ceza olarak görülen ve kurgulanan kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik şiddetin, bu ister hadım ister idamolsun, karşısındadır. Parçası, hele de uygulayıcısı olmayı reddediyoruz. Kişinin rızası dışında yapılacak benzeri tüm uygulamaları işkence ve kötü muamele olarak değerlendiriyoruz.

Böyle açıklamalar yaptığımızda, tutumumuz mağdurlarla ilgili duyarsızlık olarak nitelendirilebiliyor. Şahsen başımıza gelse, gelmiş olsa da bu şekilde karşı durup durmayacağımız soruluyor. Belli ki, hem haberler ve sosyal medya paylaşımları, hem de iktidar önerilen bu uygulamaları adaletin yerine gelmesi olarak sunuyor. Oysa biz, adaletin intikamla yerine gelmiş olmayacağını bilecek kadar mağdur ve mağdur yakınlarına tanıklık ediyoruz. Dahası bu toplumun bileşenleri olarak biz de mağdur ya da mağdur yakınıyız. İstismara uğramış bir çocuğun ya da yakınının ruhunda açılan yaranın intikamla kapanacağını sanmak hariçten gazel okumaktır. Bu yaraların sağaltımı yeni şiddet uygulamalarına kapı açmakla olmaz. Mağdurlarla yapılması gereken tedavi ve rehabilitasyonun yerine cezayı oturtmak yine önemli bir çalışma ve toplumsal mücadele alanını kestirme çözümlerle görmezden gelmeye neden olmaktadır.

‘ÇARESİZ HİSSETTİRME BU OLAYLARI ‘DOĞAL’ GÖSTERMENİN BİR YOLU’

Hem siyasi iktidarın hem de geniş anlamda ideolojik aygıtlarının çocuklara cinsel şiddeti ele alış biçiminde toplumu çok büyük bir çaresizliğin içine iten bir yaklaşım söz konusu denebilir mi? Toplum bu kadar çaresiz olabilir mi?

Çaresiz hissettirme bu olayları “doğal” göstermenin bir yoludur. Cinsel şiddeti her toplumda geçerli olduğunu varsaydığınız “kötücül insan doğası”na havale etmektir. Böylece çözüme yönelik tüm sorgulama ve mücadelenin önü kesilmiş olur. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin bu gelişmeler üzerine yaptığı son açıklamada vurgulamaya çalıştığı şudur: Şiddetin önüne geçmek, şiddetle mücadele etmek, sadece şiddet uygulayanların değişmesi ya da etkisiz hale getirilmesiyle değil, toplumun tümüne yayılan bir değişimle mümkündür. İçinde yaşadığımız koşulları insanlığın gelip geleceği son nokta, toplumumuzun gelebildiği en üst düzey sanmak saflık, bunu savunmak da topluma ve insana ihanettir.

‘ÇALIŞMALAR BUZDAĞININ SADECE BİR BÖLÜMÜNÜ GÖSTEREBİLİYOR’

Medyaya ve sokağa taşınan söylem ve talepler en fazla konuşulması gereken boyutlardan birini, sosyoekonomik arkaplanı konuşmayı da gölgeliyor. Türkiye’ye ilişkin çalışmalar ya da sizlerin gözlemlerinden hareketle bir değerlendirme yapabilir misiniz? Eşitsizliklerin azaltıldığı toplumlarla eşitsizliğin derin olduğu ülkeler arasında yapılan karşılaştırmalar var mı?

Çocuğa yönelik cinsel suçların yaygınlığı açısından ülkeler ve bölgeler arasında belirgin bir farklılık var. Ancak hem bilimsel araştırmalar, hem de yasal süreçler temel alınarak bildirilen yaygınlığın buzdağının sadece bir bölümünü gösterebildiğini akılda tutmak gerek. Bunun öncelikli nedeni bu olayların bildirilmesiyle ilgili güçlükler. Bu zorluk hem bireysel etkenlerden, kişinin içinde bulunduğu toplumsal koşullardan, hem de araştıran soruşturan kişiyle ilişkiyle ilgiliolabilir. Ancak dünya genelinde açık bir şekilde söylenebilecek olan on olaydan sadece birinin bir uzmana bildirilebildiğidir. Yani sorun bildiğimizin, gördüğümüzün çok ötesinde yaygınlıkla yaşanıyor. Dünya genelinde 18 yaşından önce erkeklerin yüzde 8’inin, kadınların yüzde 19’unun cinsel istismar deneyimi olduğu bildirilmekte. Cinsel istismarı çocuğun anlayamadığı, haliyle rızasının olamayacağı herhangi bir cinsel eylemin parçası haline gelmesi olarak tanımlamak gerekir. Sadece tecavüz değil. Bu rakamlar ürkütücü, erkeklerle ilgili rakamın ise gerçeği yansıtmadığı, bildirilmesinin daha da güç olduğu için düşük bulunduğu kabul edilmektedir. Ülkeler arasında farklar var demiştim. Geniş kapsamlı bir çalışmada Avrupa ve Amerika ülkelerinde bu oranlar yüzde 9-10 aralığında, Asya ülkelerinde yüzde 24, Afrika ülkelerinde ise yüzde 34 civarında saptanmıştır. Bu ülkeler arasında yaygınlıkla ilgili farklı sonuçlar, sosyoekonomik koşullar, toplumsal yapı ile ilişkili farklılıklarla ilişkilidir.

Yine Türkiye dahil birçok ülkede yapılan çalışmalar, sorunun son günlerde yaşanılan duygusal atmosferde değinilmeyen önemli bir yönüne işaret etmektedir. Çocuğa yönelik cinsel şiddetin önemli bir bölümü, yaklaşık üçte biri, aile içinde yaşanmaktadır. Aile üyesi değilse de yakın çevreden, güvenilir olduğunun kabul ettiği kişilerin cinsel şiddeti en yaygın karşılaşılan durumdur. Tamamen yabancıların fail olması olayların onda birinden azını oluşturmaktadır. Toplumsal yapı ve egemen ideoloji sorunun bu önemli boyutunun görünmez kılınmasını da, üzerine gidilmemesini de desteklemektedir.

Dinci ve milliyetçi ideolojilerle genel olarak şiddetin, özel olarak çocuklara yönelik cinsel şiddet arasındaki ilişkiye dair neler söylenebilir?

Şiddetin, özellikle de cinsel şiddetin, bir iktidar ilişkisi sorunu olduğuna biraz önce değinmiştim. Kendi başına bir din ya da milliyetin değil, ancak bunun üzerine kurulmuş ideolojinin getirdiği eşitsizliğin şiddet yaygınlığıyla ilişkisi tesadüf değildir. Çocuğun ya da genel olarak insanın haklarının sınırlandığı, değerinin azımsandığı her ideolojinin, yönetim biçiminin şiddete zemin hazırladığı açıktır. Dahası herhangi bir ideoloji erkeklikten yana taraf olduğunda cinsel şiddete ve etkilerine yönelik çözüm arayışında, korumaya ya da sağaltıma yönelik tedbir arayışında samimi olması çok zor.

‘CEZALARIN ARTIRILMASINDAN İBARET BİR ÇÖZÜM GİRİŞİMİNİN SONUÇLARI ÜRKÜTÜCÜ OLABİLİR’

Türkiye’de çocuklara yönelik cinsel şiddetin çok ağır bir şekilde saklandığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Siyasi iktidarların üstünü örtme konusundaki en temel argümanının da “toplumsal infial” yaratmamak olarak ifade ediliyor. Gerçek tablo hakkında ne söylenebilir?

Çocuklara yönelik cinsel şiddetin son günlerde yaşananlarla gündeme gelmesi bu durumun yaygınlaştığı izlenimi veriyor. Oysa bu sorun her dönem yaşandı ve her dönem görüldüğünden çok daha yaygındı. Toplumsal infialin çözüme yönelik olmayan, kestirme ve duygusal adımlar ötesinde bir etkisi olmuyor. Ama toplumun bu sorunun farkına varması çözüme yönelik ilk adım. Dolayısıyla çocuğa yönelik cinsel şiddetin konuşulur hale gelmesi önemli. Ancak soruna zemin hazırlayan ve devamını sağlayan koşulların doğru şekilde ortaya konabilmesi, soruna yönelik çözümlerin kapsamlı bir şekilde elbirliğiyle yürütülmesi gerekiyor. Bunların yapılabilmesi sadece devlet kurumlarının söz sahibi olmasıyla mümkün değil. Sadece yasal düzenlemeler bu sorunu çözmez. Bunlar önemsiz değiller, ama bu alanda çalışan bilim insanları ve meslek örgütlerinin de, sivil toplum kuruluşlarının da hem sorunun tespiti hem de çözüm yöntemleriyle ilgili görev almaları gerekli.

Üstü örtülenin sadece şiddet olmadığını unutmamak gerek. Son günlerde bu olaylara verilen tepkinin bir bölümü de, cinselliğin yeterince üstünün örtülmemesini bu olaylardan sorumlu tutuyor. Yani cinsellik daha özgür yaşandığında, cinselliğin özgürce yaşanabilmesi savunulduğunda, hatta lezbiyen, gey, biseksüel, trans (LGBT) ve cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi ve kimliği ile ilgili diğer bireyler görünür hale geldiğinde cinsel şiddet artıyor sanılıyor. Oysa diğer ülkelerde yapılan çalışmalar tam tersine işaret ediyor. Sürekli ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiği konuşuluyor ve bu önemli. Ancak çocuğun cinselliğin ne olduğu, ne olmadığıyla, kendini neye karşı nasıl koruyacağıyla, bir istismarla karşılaştığında sorunlu ve suçlu olanın kendisi olmadığıyla, bunu birilerine aktardığında suçlanmayacağı, sorunun çözülebileceğiyle ilgili bilgi sahibi olması asıl önleyici tedbirdir. Tüm bu söylediklerimi çocuğa aktarmaya cinsel eğitim denir. Dolayısıyla cinselliği daha az konuşulur hale getirmek için cinsel eğitimin üzerini çizdiğinizde, cinsel istismara zemin hazırlıyorsunuz. LGBT olmayı olumsuzluk gibi gösterdiğinizde, bu çocukların maruz kaldığı cinsel şiddeti meşru ve kendi kabahati gibi gösteriyorsunuz. Sonuç olarak üstü örtülerek çözülebilen herhangi bir sorun olmadığını açıkça söylemek gerek.

Daha ürkütücü olan, cezaların artırılmasından ibaret bir çözüm girişiminin, cinsel şiddet mağdurlarının bildirilmesinin, bildirildiğinde harekete geçilmesinin önüne geçme ihtimalidir. Yakalanırsa çarptırılacağı ceza suç davranışı ile ilgili caydırıcı olmak yerine, suç işleyenin yakalanmamak için daha fazla şiddet uygulamasına neden olabilir. Sıklıkla aile içinde yaşanan cinsel şiddeti başkasına aktardığında yakınının bu şekilde cezalandırılacağını bilmek, çocuğun bildirimde bulunmasının önüne geçebilir. Dahası, başka bir yakınına bildirdiğinde, aile veya toplumsal çevre, kolun kırılıp yen içinde kalmasını seçebilir. Sonuç olarak, sadece cezayı artırmak suçun devamını azaltmayacağı gibi, daha şiddetli yaşanmasına ve daha görünmez olmasına yol açabilir.

Çok teşekkür ederiz.