Torba yasa teklifinde işsizlik aylığı değişikliği

Meclise sunulan 71 maddelik torba yasa teklifinde, işsizlik sigortasıyla ilgili değişiklik öngörülüyor. Madde havuz medyasında, işsizlik sigortasından yararlanmak kolaylaştırılıyor, sözleriyle haberleştirildi. Oysa maddenin işsizlerin çıkarına olabilecek bir özelliği yok.

30 Kasım günü Meclise sunulan 71 maddelik torba yasa teklifinde, işsizlik sigortasıyla ilgili bir değişiklik de yer alıyor.

Madde havuz medyasında, işsizlik sigortasından yararlanmak kolaylaştırılıyor, sözleriyle haberleştirildi. Oysa işçilerin çıkarına olabilecek bir özelliği yok. Tam tersi, işçilerinden gizli giriş çıkış yaparak sigorta primlerini eksik yatıran patronların bu eylemleri ortaya çıkmayacak ve koruma altına alınmış olacaklar.

HAK KAYIPLARI ÖĞRENİLEMEYECEK

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasasının yürürlükteki 50’nci maddesinde, işsizlik sigortasına hak kazanılması için; “hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış…” olmak koşulu aranmaktadır.

Teklifte, prim ödenmesine ilişkin koşulun kaldırılması ve yerine “…hizmet akdine tabi…” çalışma koşulu getirilmesi önerilmektedir.

Bu değişiklik, işsizlik aylığıyla sigorta primi bağlantısının koparılması anlamına gelmektedir. Eğer yasalaşırsa, işçiler bordrolarından kesilen primlerin SGK’na yatırılıp yatırılmadığını araştırmak gereği duymayacaklar; hak kayıpları olduğunu ancak emekli olurken öğrenebileceklerdir.

İşsizlik aylığı bağlanırken SGK’dan prim ödendiğini kanıtlayıcı bordro istenmeyecek ve böylelikle patronların yasadışı işlemleri gizli kalacaktır.

120 GÜN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

İş akdi 120 günden çok sürmüşse zaten sorun yoktur. Prim ödenme süresine çok sayıda istisna getirildiği için, yatırılmamış olması hak kazanılmasını engellememektedir.

İşsizlik Sigortası Yasasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre; hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, tutuklanma, kısmi istihdam, ekonomik kriz, genel hayatı etkileyen olaylar gibi durumların gerçekleşmesi durumunda 120 gün sigorta primi ödenip ödenmediği zaten aranmamaktadır.

Asıl sorun; en az 120 gün çalışma zorunluluğunun dayatılmasından kaynaklanmaktadır. Geçici iş ilişkisi, esnek çalışma gibi yöntemlerle, işsizlik aylığına hak kazanılması giderek zorlaştırılmaktadır.

İşçi çıkarına değişiklik yapılmak isteniyorsa eğer, prim ödenme ya da iş akdinin süresi kısaltılmalı, aylık ödeme süreleriyle ödenecek tutarlar artırılmalıdır.

Oysa bunların hiçbirine dokunulmamıştır.

Önerilen değişiklik patronlara ve mazeretsiz işe gelmediği için sigorta primi yatırılmayan işçilere yarayacaktır.