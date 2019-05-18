Torba yasa Meclis'te: Köprü cezalarına af geliyor, İstanbul'da yeni üniversite kuruluyor

AKP tarafından Meclis'e sunulan torbaya yasaya göre, Boğaziçi Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere verilen cezalara af getiriliyor. Tütün üretimi ve ticareti için getirilen cezaları Temmuz 2019’dan 2021 yılına erteleyen teklif, İstanbul'da yeni bir üniversite kurulmasını da içeriyor.

AKP tarafından 23 Haziran seçimleri öncesi TBMM’ye torba yasa teklifi sunuldu.

Teklifle birlikte birçok farklı alanda düzenleme yapılıyor. Bunlar arasında yer alan köprü cezası affı için, baraj 1 Ocak 2019 tarihi olacak. Bu tarihten sonra, yasak olmasına karşın Boğaziçi Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarından açılan davalardan feragat şartıyla vazgeçilecek. Daha önce yapılan tahsilatlar ise başvurulması halinde iade edilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, teklifin 16. maddesiyle ise 16 ve daha büyük araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına yönelik Özel Taşıt Vergisi (ÖTV) teşvikinin üst limiti 10 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek. Kanun teklifi Meclis’ten geçerse matrah fiyatı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV indirimi 15 bin TL olarak uygulanacak. Yani anahtar teslim fiyatı 110 bin liraya kadar sıfır otomobil almak istediğinizde, eğer hurda aracınız varsa 15 bin TL indirimden yararlanabileceksiniz.

Bir başka maddeye göre ise, Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak.