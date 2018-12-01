Torba teklifte bu da var: Erdoğan istediği belediyeye para aktarabilecek

Erdoğan 'yatırım nitelikli projelerin gerçekleşmesi' adı altında yerel seçimler öncesinde belediyelere para verebilecek.

Meclis’e gelen torba yasa teklifinde "belediyelere yardım ödeneği" konulmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istediği belediyeye para aktarabilecek.

Sinan Tartanoğlu'nun Cumhuriyet'te yer alan haberine göre AKP yerel seçimler öncesinde yine kesenin ağzını açtı. AKP’li vekillerin Meclis’e sunduğu 71 maddelik torba teklifle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın bütçesine “belediyelere yardım ödeneği” konulmasının önü açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı’na da bu ödenekten “yatırım nitelikli projelerin gerçekleşmesi” adı altında istediği belediyeye para aktarma yetkisi verildi.

Belediyelere Saray ödeneği: Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulabilecek. Cumhurbaşkanı, bu ödenekten istediği belediyeye para aktarabilecek. İsteyen belediye bu ödenekten pay almayı Cumhurbaşkanı’ndan talep edecek. Böylece Cumhurbaşkanı’na istediği belediyeye “yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi” adı altında bütçeden para aktarabilecek.

Sultanbeyli Belediyesi için 2 yıl daha KDV kıyağı: Belediyelerin yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerinde yapılan kamulaştırma işlemleri 2018 sonuna kadar KDV’den muaf tutulmuştu. Kamulaştırma devirlerini tamamlayamadığı gerekçesiyle İstanbul Sultanbeyli Belediyesi için süre 2020 sonuna kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı’na insani yardım yetkisi: Anayasa 14 Şubat 2018’de bir karar alarak uluslararası acil yardım özel hesabından yapılan harcamaların Kamu İhale Yasası’ndan muaf tutulması işlemini iptal etmişti. Teklifle iptal edilen düzenleme AFAD teşkilat yasasına eklendi.

Teklifle, uluslararası acil yardım organizasyonları için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın bütçesinden ödenek ayrılması sağlandı. Bu ödenekten yapılan harcalamarın; AYM’nin iptal ettiği düzenlemede olduğu gibi Kamu İhale Yasası’ndan muaf tutulmasının önü açıldı. İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek.